В Україні завтра без опадів, у більшості областей трохи потепліє (відеопрогноз)

16:30, 7 грудня 2017
705
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +10°.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі також без опадів, температура до +6°.

За народним прогнозом, 8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. У Климентьєв день мороз насипав білих троянд (снігу).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин