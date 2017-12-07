В Україні завтра без опадів, у більшості областей трохи потепліє (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.

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На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +10°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі також без опадів, температура до +6°.

За народним прогнозом, 8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. У Климентьєв день мороз насипав білих троянд (снігу).

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