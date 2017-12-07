Завтра у Києві без опадів, вдень до +5°

17:00, 7 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня у столиці без опадів, вдень до +5°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +2°. Вітер мінливий, до 4,5 м/с.

Україну сьогодні накриють дощі та мокрий сніг, найтепліше буде на півдні - до +7° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:44, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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