Завтра у Києві без опадів, вдень до +5°
Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня у столиці без опадів, вдень до +5°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +2°. Вітер мінливий, до 4,5 м/с.
Україну сьогодні накриють дощі та мокрий сніг, найтепліше буде на півдні - до +7° (карта)
Сонце в столиці зійде у 07:44, а зайде у 15:54.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +10°
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Дніпро+21°... +9°
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Донецьк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+20°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+21°... +8°
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Луганськ+18°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Тернопіль+26°... +13°
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Вітер: 3.2 м/с
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