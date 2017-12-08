Лісові пожежі в Каліфорнії загрожують Лос-Анджелесу (фото)

Серед усіх пожеж, які вирують в штаті, "Томас" в окрузі Вентура - найбільша: язики полум'я вже досягли узбережжя Тихого океану.

Фото лісових пожеж з МКС / REUTERS

Лісові пожежі на півдні Каліфорнії загрожують жителям одного з найбагатших районів Лос-Анджелеса. У районі Бель-Ейр проводиться евакуація жителів.

Як передає Бі-Бі-Сі, в цьому фешенебельному районі пожежа вже знищила кілька будинків.

За останні тижні природні пожежі, що спалахують у різних місцях, знищили безліч будинків на півночі штату. Зупинити поширення полум'я поки що не вдається.

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Великим лісовим пожежам, як і ураганам або тайфунам, тепер даються імена. Остання за часом пожежа "Томас" на півдні Каліфорнії вже охопила територію площею 36 гектарів.

Пожежна служба Каліфорнії повідомляє, що стихія загрожує 12 тисячам будівель, вогнем вже знищено 150 будівель, і зупинити поширення полум'я поки що вдалося лише на 5%.

Через сильні вітри, які допомагають поширенню полум'я, у кількох районах оголошено примусову евакуацію.

Глава пожежної служби Каліфорнії Кен Пімлотт сказав, що при такому вітрі боротися з пожежею неможливо. Рівень загрози у зв'язку з пожежами в штаті підвищений до найвищого - "пурпурного".

Пріоритетом для влади зараз залишається евакуація жителів.

У четвер у розташованому неподалік Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі в якості запобіжного заходу були скасовані всі лекції, хоча університет і не перебуває в зоні, де оголошена евакуація.

За словами представників університету, рішення було ухвалене через невизначеність. Багато шкіл в Лос-Анджелесі в четвер також закриті.

В Бель-Ейрі пожежні виносили з будинків цінні твори мистецтва, у спробі врятувати їх від вогню.

У цьому районі живуть багато знаменитостей - такі, наприклад, як Бейонсе або Ілон Маск.

Лайонел Річі скасував свій концерт у Лас-Вегасі, заявивши, що має допомогти своїй родині перебратися в більш безпечне місце.

Великий маєток із виноградником, що належить мільярдерові Руперту Мердоку, також знаходиться під загрозою. Частина виноградника вже пошкоджена вогнем.

Як пише Los Angeles Times, чотири роки тому Мердок заплатив за це маєток 28,8 млн доларів, що в 12 разів більше, ніж ціна середнього маєтку в Бель-Ейрі (2,45 млн доларів).

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Під загрозою також виявився музей Гетті, який був закритий у четвер. Представники музею кажуть, що колекція творів мистецтва ще не була вивезена, так як система фільтрації повітря в будівлі допомагає вберегти їх від диму.

В колекції музею, серед іншого, картини Леонардо да Вінчі, Ван Гога і Тернера.

Серед усіх пожеж, які вирують в штаті, "Томас" в окрузі Вентура - найбільша: язики полум'я вже досягли узбережжя Тихого океану.

Інша лісова пожежа на північ від Лос-Анджелеса, названа "Крик", також контролюється лише на 5%, нею охоплена територія майже в п'ять гектарів. Але цей район малозаселений, і там згоріли лише чотири будівлі.