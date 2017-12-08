В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)

08:00, 8 грудня 2017
1142
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +10°.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі також без опадів, температура до +6°.

Прогноз на 8 грудня / УНІАН
Прогноз на 8 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. У Климентьєв день мороз насипав білих троянд (снігу).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин