Сьогодні у Києві без опадів, температура до +5°

08:30, 8 грудня 2017
9
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня у столиці без опадів, вдень до +5°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні у Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +2°. Вітер мінливий, до 4,5 м/с.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Сонце в столиці зійшло у 07:44, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин