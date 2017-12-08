Сьогодні у Києві без опадів, температура до +5°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня у столиці без опадів, вдень до +5°.

Сьогодні у Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +2°. Вітер мінливий, до 4,5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:44, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.

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