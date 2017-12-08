Жителів Києва та області попереджають про туман

Видимість 200-500 м.

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Сьогодні, 8 грудня, у Києві та області очікується туман.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"Вранці 8 грудня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 грудня у столиці без опадів, вдень до +5°.