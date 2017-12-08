У Карпатах оголосили штормове попередження

10:33, 8 грудня 2017
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Пориви вітру сягатимуть 24 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 8 грудня, у Карпатах очікується сильний вітер.

Сьогодні у Києві без опадів, температура до +5°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

“Вдень 8 грудня в Карпатах пориви вітру 19-24 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сильний вітер очікується у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 грудня, в Україні без опадів, на півдні вдень до +10°.

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