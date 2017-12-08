Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали понад 200 тисяч осіб

11:39, 8 грудня 2017
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Вогонь уже зруйнував сотні будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія евакуювала понад 200 тисяч місцевих жителів.

У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб

Очікується, щонайближчими днями погодні умови лише погіршать ситуацію, передає Euronews.

Вогонь уже зруйнував сотні будинків і під впливом вітру і сухої погоди продовжує наступати. У передмістях Лос-Анджелеса закрито понад 250 шкіл. Влада побоюється подальшого розвитку подій: пориви вітру тут досягають 120 км/год.

Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують в американському штаті Каліфорнія, можуть стати найстрашнішими в історії штату.

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