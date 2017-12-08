На вихідних в Україні очікується температурний контраст: від -8° на заході до +15° на півдні (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на заході очікується похолодання

На вихідних в Україні очікуються опади / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -1°, вдень +5°. У неділю мокрий сніг, -5°...+5°.

У Львові завтра пройде мокрий сніг, вночі -2°, вдень +3°. У неділю пройде сніг, -6°...-1°.

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У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +3°, мокрий сніг. У неділю вночі -4°, вдень +1°, пройде сніг.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря 0°...+7°. У неділю до -5°, пройде сніг.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +6°, вдень +10°. У неділю -3°...+11°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +2°, вдень +3°. У неділю +1°...+10°, без опадів.

Прогноз на 9 грудня / УНІАН

Прогноз на 10 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +6°, вдень +8°. У неділю пройде дощ, температура повітря 0°...+12°.

У Сімферополі завтра сонячно, +9°...+12°. У неділю +1°...+15°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +9°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю температура до +11°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю +3°...+10°.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до -8°. У неділю тбез опадів, вночі -8°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі -4°, вдень +4°. У неділю без опадів, вночі -4°, вдень до 0°.

У Трускавці в суботу сніг з дощем, температура до -3°. У неділю температура до -6°, без опадів.

У Сваляві завтра дощ, -6°, в неділю без опадів, температура повітря -5° ...-2°.

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