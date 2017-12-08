На вихідних в Україні очікується температурний контраст: від -8° на заході до +15° на півдні (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на заході очікується похолодання
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -1°, вдень +5°. У неділю мокрий сніг, -5°...+5°.
У Львові завтра пройде мокрий сніг, вночі -2°, вдень +3°. У неділю пройде сніг, -6°...-1°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +3°, мокрий сніг. У неділю вночі -4°, вдень +1°, пройде сніг.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря 0°...+7°. У неділю до -5°, пройде сніг.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +6°, вдень +10°. У неділю -3°...+11°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +2°, вдень +3°. У неділю +1°...+10°, без опадів.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +6°, вдень +8°. У неділю пройде дощ, температура повітря 0°...+12°.
У Сімферополі завтра сонячно, +9°...+12°. У неділю +1°...+15°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +9°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю температура до +11°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю +3°...+10°.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до -8°. У неділю тбез опадів, вночі -8°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі -4°, вдень +4°. У неділю без опадів, вночі -4°, вдень до 0°.
У Трускавці в суботу сніг з дощем, температура до -3°. У неділю температура до -6°, без опадів.
У Сваляві завтра дощ, -6°, в неділю без опадів, температура повітря -5° ...-2°.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +10°
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Дніпро+21°... +9°
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Донецьк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+20°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+21°... +8°
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Луганськ+18°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+20°... +9°
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Чернівці+28°... +15°