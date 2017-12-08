Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

Негативних наслідків не очікується.

Через опади очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

Протягом 8-10 грудня через опади та таяння снігу на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, підйоми рівнів води очікуються 8-9 грудня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м; на річках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м. 8-10 грудня на рiчках Закарпатської області на 0,5-1,5 м.

Нагадаємо, 8 грудня у Карпатах очікується сильний вітер.