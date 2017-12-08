У Китаї стався землетрус

14:38, 8 грудня 2017
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Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 7 грудня, в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю стався землетрус магнітудою 5,2.

У Новій Каледонії стався землетрус

Епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 35,69 градуса північної широти і 77,46 градуса східної довготи, вогнище землетрусу залягало на глибині 87 км, передає Xinhua з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, в індійському штаті Уттаракханд стався землетрус магнітудою 5,5.

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