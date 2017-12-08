У Карпатах зберігається висока лавинна небезпека

16:00, 8 грудня 2017
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

У п’ятницю, 8 грудня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

На вихідних в Україні очікується температурний контраст: від -8° на заході до +15° на півдні (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"8 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 8-10 грудня через опади та таяння снігу на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

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