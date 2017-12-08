На вихідних Україну накриє циклон - принесе шторм з дощем та снігом
Україну на вихідних накриє штормовий вітер і мокрий сніг з дощем.
У неділю, 10 грудня, на Україну обрушиться циклон, який суттєво ускладнить погоду. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
"Очікується дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, каша з гігантськими калюжами на дорогах, сильний, до штормових поривів, вітер. Лише схід утримається від негоди, але вже ввечері 10 грудня опади прийдуть і туди", - повідомляє синоптик.
У Карпатах зберігається висока лавинна небезпека
Температура в неділю буде високою на півдні, сході та в центрі від + 6 до + 13 градусів. На Заході похолоднішає до нуля. На півночі очікується від 0 до + 4 градусів.
У суботу, 9 грудня, опадів не передбачається. Температура вночі становитиме 1-3° морозу, вдень - 4-6° тепла.
Що стосується суботи, опади ймовірні 9 грудня лише в західних областях дощ і мокрий сніг. На решті території буде переважати суха, або максимум з невеликим дощем або туманом, погода. температура від 3 до + 8 градусів, на півдні від + 7 до + 13 градусів.
У Києві в неділю, 10 грудня також очікується погіршення погодних умов. Зокрема синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледь. Відзначається, що ймовірне утворення снігового покриву висотою 3-5 см, повідомляє прес-служба КМДА.
Як повідомляв УНІАН, на вихідних в Україні очікується температурний контраст: від -8° на заході до +15° на півдні.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +10°
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Дніпро+21°... +9°
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Донецьк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+20°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+21°... +8°
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Луганськ+18°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+20°... +9°
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Чернівці+28°... +15°