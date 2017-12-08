На вихідних Україну накриє циклон - принесе шторм з дощем та снігом

Україну на вихідних накриє штормовий вітер і мокрий сніг з дощем.

Погода на вихідних погіршиться / фото УНІАН

У неділю, 10 грудня, на Україну обрушиться циклон, який суттєво ускладнить погоду. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

"Очікується дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, каша з гігантськими калюжами на дорогах, сильний, до штормових поривів, вітер. Лише схід утримається від негоди, але вже ввечері 10 грудня опади прийдуть і туди", - повідомляє синоптик.

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Температура в неділю буде високою на півдні, сході та в центрі від + 6 до + 13 градусів. На Заході похолоднішає до нуля. На півночі очікується від 0 до + 4 градусів.

У суботу, 9 грудня, опадів не передбачається. Температура вночі становитиме 1-3° морозу, вдень - 4-6° тепла.

Що стосується суботи, опади ймовірні 9 грудня лише в західних областях дощ і мокрий сніг. На решті території буде переважати суха, або максимум з невеликим дощем або туманом, погода. температура від 3 до + 8 градусів, на півдні від + 7 до + 13 градусів.

У Києві в неділю, 10 грудня також очікується погіршення погодних умов. Зокрема синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледь. Відзначається, що ймовірне утворення снігового покриву висотою 3-5 см, повідомляє прес-служба КМДА.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних в Україні очікується температурний контраст: від -8° на заході до +15° на півдні.