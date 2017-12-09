На Закарпатті через негоду обмежили рух вантажівок трасою Київ-Чоп

19:20, 9 грудня 2017
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Тимчасове обмеження руху введено сьогодні увечері.

фото oda.zt.gov.ua
Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у вихідні \ фото oda.zt.gov.ua

У Закарпатській області на трасі Київ-Чоп через негоду обмежено рух вантажівок. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На вихідних Україну накриє циклон - принесе шторм з дощем та снігом«У зв'язку із погіршенням погодних умов з 16.00 9 грудня 2017 року введено тимчасове обмеження руху великовантажного транспорту на трасі Київ-Чоп на території Закарпатської області», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у вихідні. Зокрема, сьогодні вдень на Закарпатті дощ та мокрий сніг, в Карпатах вдень та вночі 10 грудня сильний сніг.

Також 10 грудня майже по всій території України очікується мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

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