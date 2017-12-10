Південна Каліфорнія охоплена пожежами, згоріло понад 500 будинків

У Південній Каліфорнії пожежами охоплено понад 670 квадратних кілометрів, згоріло більш як 500 будинків.

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У Південній Каліфорнії пожежами охоплено 673 квадратних кілометра, згоріли понад 500 будинків.

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Як повідомляє «Голос Америки», до поширення пожеж, які тривають з понеділка, 4 грудня, привів сильний вітер. В результаті пожеж загинули десятки коней, сотні тисяч людей були евакуйовані.

Пожежні досягли прогресу в п'ятницю, 8 грудня, і деяким з тих, хто евакуювався раннє, було дозволено повернутися додому. Однак виникли нові пожежі, і небезпека зберігається. Національна метеорологічна служба попереджає, що у вихідні в районі Лос-Анджелеса і Вентури очікуються пориви вітру від 64 км/год до 80 км/год.

Пожежі в Південній Каліфорнії застали людей зненацька. Найбільша пожежа виникла в понеділок увечері в окрузі Вентура, де в авто на певному маршруті евакуації в маленькому місті Санта-Паула загинула 70-річна жінка.

Три людини обгоріли, намагаючись уникнути пожежі, що виникла в четвер в 50 кілометрах на північ від Сан-Дієго і перебросившегося на мобільні будинки престарілих і навчальний центр для скачок.