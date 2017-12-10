На Львівщині і Закарпатті через негоду знеструмлено 84 населених пункти

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Низка населених пунктів наразі без світла / фото УНІАН

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу) протягом 9 та в ніч на 10 грудня знеструмлено 84 населених пункти у Львівській та Закарпатській областях.

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Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у тому числі через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населені пункти у Львівській та 41 – у Закарпатській області.

Також повідомляється, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.