Снігопади у Британії: хаос на дорогах, перебої в роботі аеропортів і штормовий вітер (фоторепортаж)

15:09, 10 грудня 2017
1061
0

Дорожні та рятувальні служби зафіксували ряд аварій, кілька трас довелося перекрити.

У Великобританії сильні снігопади призвели до перебоїв у роботі аеропортів та наземного транспорту. Про це повідомляє BBC.

Найбільш постраждав від снігу регіон Уельс. Багато автострад покриті снігом, а поліція просить людей їхати тільки в разі крайньої необхідності.

Дорожні та рятувальні служби зафіксували ряд аварій, кілька трас довелося перекрити.

На Львівщині і Закарпатті через негоду знеструмлено 84 населених пункти

Снігопади призвели до перебоїв і в русі залізничного транспорту. Національна залізниця також попередила про можливі затримки потягів.

Були затримки в деяких рейсах в аеропорту Манчестера. Аеропорт Бірмінгема тимчасово припинив роботу через те, що злітну смугу засипало снігом.

В Англії та Уельсі близько 2,5 тисяч будинків залишилися без електропостачання через негоду.

Раніше повідомлялося, що через сильний снігопад в Словаччині оголосили надзвичайний стан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин