Снігопади у Британії: хаос на дорогах, перебої в роботі аеропортів і штормовий вітер (фоторепортаж)

Дорожні та рятувальні служби зафіксували ряд аварій, кілька трас довелося перекрити.

У Великобританії сильні снігопади призвели до перебоїв у роботі аеропортів та наземного транспорту. Про це повідомляє BBC.

Найбільш постраждав від снігу регіон Уельс. Багато автострад покриті снігом, а поліція просить людей їхати тільки в разі крайньої необхідності.

Дорожні та рятувальні служби зафіксували ряд аварій, кілька трас довелося перекрити.

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Снігопади призвели до перебоїв і в русі залізничного транспорту. Національна залізниця також попередила про можливі затримки потягів.

Були затримки в деяких рейсах в аеропорту Манчестера. Аеропорт Бірмінгема тимчасово припинив роботу через те, що злітну смугу засипало снігом.

В Англії та Уельсі близько 2,5 тисяч будинків залишилися без електропостачання через негоду.

Раніше повідомлялося, що через сильний снігопад в Словаччині оголосили надзвичайний стан.