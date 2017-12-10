Снігопади у Британії: хаос на дорогах, перебої в роботі аеропортів і штормовий вітер (фоторепортаж)
Дорожні та рятувальні служби зафіксували ряд аварій, кілька трас довелося перекрити.
У Великобританії сильні снігопади призвели до перебоїв у роботі аеропортів та наземного транспорту. Про це повідомляє BBC.
Найбільш постраждав від снігу регіон Уельс. Багато автострад покриті снігом, а поліція просить людей їхати тільки в разі крайньої необхідності.
Дорожні та рятувальні служби зафіксували ряд аварій, кілька трас довелося перекрити.
На Львівщині і Закарпатті через негоду знеструмлено 84 населених пункти
Снігопади призвели до перебоїв і в русі залізничного транспорту. Національна залізниця також попередила про можливі затримки потягів.
Були затримки в деяких рейсах в аеропорту Манчестера. Аеропорт Бірмінгема тимчасово припинив роботу через те, що злітну смугу засипало снігом.
В Англії та Уельсі близько 2,5 тисяч будинків залишилися без електропостачання через негоду.
Раніше повідомлялося, що через сильний снігопад в Словаччині оголосили надзвичайний стан.
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