На початку тижня в Україні очікується потепління, а потім знову повернуться опади - синоптик

На найближчу ніч температура знизиться до -3 градусів, вдень у понеділок підвищиться до +3 градусів.

Завтра на дорогах мокро, слизько та подекуди ожеледиця / фото УНІАН

На початку тижня в Україні очікується потепління, а потім знову повернуться опади. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, 11 грудня ситуація стабілізується, проте будуть і опади.

"Вночі дощ та сніг - на сході. завтра вдень - на Заході, до вечора опади знову дійдуть до Півночі та Центру. Південь втримається без дощу чи мокрого снігу. Вітер з південного заходу, поривчастий, колючий, противний і сильний. Температура повітря найближчої ночі 0-5 морозу, на Півдні та сході 0-4 тепла. Завтра вдень +1+6 градусів, на Заході та Півдні +4+9 градусів", - йдеться у повідомленні.

Діденко зауважила, що на дорогах буде мокро, слизько та подекуди ожеледиця.

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"У Києві понеділок трохи притихне, але завтра надвечір є ймовірність опадів, щоправда, невеликих. На найближчу ніч температура знизиться до -3 градусів, вдень у понеділок підвищиться до +3 градусів", - додала вона.

Також синоптик повідомила, що погода 12 грудня, буде чудовою, хоча й вітряною.

"Відчутно потепліє, ніяких опадів і навіть вийде сонце, якщо туман не сяде. Заплануйте собі щось хороше на вівторок. бо потім знову, як не дощ, так сніг", - підсумувала Діденко.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині і Закарпатті через негоду знеструмлено 84 населених пункти.