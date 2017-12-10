На початку тижня в Україні очікується потепління, а потім знову повернуться опади - синоптик
На найближчу ніч температура знизиться до -3 градусів, вдень у понеділок підвищиться до +3 градусів.
На початку тижня в Україні очікується потепління, а потім знову повернуться опади. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, 11 грудня ситуація стабілізується, проте будуть і опади.
"Вночі дощ та сніг - на сході. завтра вдень - на Заході, до вечора опади знову дійдуть до Півночі та Центру. Південь втримається без дощу чи мокрого снігу. Вітер з південного заходу, поривчастий, колючий, противний і сильний. Температура повітря найближчої ночі 0-5 морозу, на Півдні та сході 0-4 тепла. Завтра вдень +1+6 градусів, на Заході та Півдні +4+9 градусів", - йдеться у повідомленні.
Діденко зауважила, що на дорогах буде мокро, слизько та подекуди ожеледиця.
На вихідних в Україні очікується температурний контраст: від -8° на заході до +15° на півдні (карта)
"У Києві понеділок трохи притихне, але завтра надвечір є ймовірність опадів, щоправда, невеликих. На найближчу ніч температура знизиться до -3 градусів, вдень у понеділок підвищиться до +3 градусів", - додала вона.
Також синоптик повідомила, що погода 12 грудня, буде чудовою, хоча й вітряною.
"Відчутно потепліє, ніяких опадів і навіть вийде сонце, якщо туман не сяде. Заплануйте собі щось хороше на вівторок. бо потім знову, як не дощ, так сніг", - підсумувала Діденко.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині і Закарпатті через негоду знеструмлено 84 населених пункти.
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