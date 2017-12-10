В Києві завтра очікується сильний вітер та ожеледиця

18:30, 10 грудня 2017
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У КМДА порадили водіям  дотримуватися швидкісного режиму, а пішоходам - ходити, не поспішаючи.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Завтра, 11 грудня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Враховуючи погодні умови, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

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У КМДА порадили водіям  дотримуватися швидкісного режиму, а пішоходам - ходити, не поспішаючи.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку тижня в Україні очікується потепління, а потім знову повернуться опади.

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