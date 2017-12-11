Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +9° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +9°.

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На сході без опадів, температура до +4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +9°.

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На заході України в понеділок місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +3°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +5°.

Прогноз на 11 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Якщо сухо і холодно у цей день – літо буде спекотним, а якщо день теплий — літо буде холодним.

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