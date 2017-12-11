У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

08:30, 11 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 11 грудня, у столиці без опадів, вдень до +2°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер мінливий, до 4,6 м/с.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +9° (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:47, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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