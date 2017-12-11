В Україні через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів у 14 областях
У Черкаській області без світла залишилися 150 населених пунктів.
В Україні через ускладнення погодних умов (мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 537 населених пунктів у 14 областях.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У Черкаській області без електропостачання залишаються 150 населених пунктів, у Київській - 114, Львівській - 54, Полтавській - 52, Кіровоградській - 41, Дніпропетровській - 24, Одеській - 24, Запорізькій - 19, Чернігівській - 19, Сумській - 14, Херсонській - 10, Миколаївській - 7, Закарпатській - 6, Донецькій - 3.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 11 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +9°.
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Донецьк+19°... +6°
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