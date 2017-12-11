Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

10:35, 11 грудня 2017
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У бульшості областей ожеледиця.

В Україні очікуєтсья ожеледиця / УНІАН
В Україні очікується ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 11 грудня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, сьогодні в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 30-35 м/с. Також вранці у більшості областей, крім крайнього півдня та Приазов'я, на дорогах ожеледиця.

11 грудня у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, 11 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +9°.

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