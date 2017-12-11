У Києві оголосили штормове попередження

Жителів столиці попереджають про сильний вітер.

Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН

Сьогодні, 11 грудня, у Києві очікується сильний вітер та ожеледиця.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

"Сьогодні, 11 грудня, у Києві буде хмарно, місцями невеликі опади, вранці на дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Також у столиці вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 11 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.