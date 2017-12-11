У Києві оголосили штормове попередження

11:28, 11 грудня 2017
36
0

Жителів столиці попереджають про сильний вітер.

Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН
Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН

Сьогодні, 11 грудня, у Києві очікується сильний вітер та ожеледиця.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

"Сьогодні, 11 грудня, у Києві буде хмарно, місцями невеликі опади, вранці на дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Також у столиці вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 11 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин