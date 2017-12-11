Погода на тиждень: в Україні потепліє, пройдуть дощі та мокрий сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні потепліє, пройдуть дощі та мокрий сніг.

Цього тижня в Україні потепліє, проте очікуються опади / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. На півдні до +10°, на заході до +8°. У центрі і на сході стовпчик термометра підніметься до +5°, на півночі до -1°.

Прогноз на 11 грудня / УНІАН

У вівторок, 12 грудня, в Україні потепліє. На заході вдень до +16°.

Прогноз на 12 грудня / УНІАН

У середу, 13 грудня, пройдуть дощі і мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні - до +14°. В інших регіонах до +9°.

Прогноз на 13 грудня / УНІАН

У четвер очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -3°...+6°, вдень на півдні до +14°.

Прогноз на 14 грудня / УНІАН

У п'ятницю пройдуть дощі. На заході до +11°, в інших регіонах +1°...+10°.

Прогноз на 15 грудня / УНІАН

16 та 17 грудня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до 0°, на решті території +3°...+8°. Вдень температура по країні +5°...+13°. У неділю вночі на заході до -3°, вдень в Україні від +3° до +15°.

Прогноз на 16 грудня / УНІАН

Прогноз на 17 грудня / УНІАН

Народний прогноз

11 грудня вшановується пам'ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем прогнозували погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно у цей день – літо буде спекотним, а якщо день теплий — літо буде холодним. 12 грудня — Парамона. Якщо вода на річці тиха — до рівної зими, галаслива — до завірюх.

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13 грудня — Андрія. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

14 грудня — Наумов. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве. 15 грудня — день Авакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку.

16 грудня — Івана Молчальника. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. 17 грудня — Варвари. Яка погода на Варвари, така й на Різдво.

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