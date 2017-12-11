Погода на тиждень: в Україні потепліє, пройдуть дощі та мокрий сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні потепліє, пройдуть дощі та мокрий сніг.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. На півдні до +10°, на заході до +8°. У центрі і на сході стовпчик термометра підніметься до +5°, на півночі до -1°.
У вівторок, 12 грудня, в Україні потепліє. На заході вдень до +16°.
У середу, 13 грудня, пройдуть дощі і мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні - до +14°. В інших регіонах до +9°.
У четвер очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -3°...+6°, вдень на півдні до +14°.
У п'ятницю пройдуть дощі. На заході до +11°, в інших регіонах +1°...+10°.
16 та 17 грудня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до 0°, на решті території +3°...+8°. Вдень температура по країні +5°...+13°. У неділю вночі на заході до -3°, вдень в Україні від +3° до +15°.
Народний прогноз
11 грудня вшановується пам'ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем прогнозували погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно у цей день – літо буде спекотним, а якщо день теплий — літо буде холодним. 12 грудня — Парамона. Якщо вода на річці тиха — до рівної зими, галаслива — до завірюх.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +9° (карта)
13 грудня — Андрія. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.
14 грудня — Наумов. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве. 15 грудня — день Авакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку.
16 грудня — Івана Молчальника. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. 17 грудня — Варвари. Яка погода на Варвари, така й на Різдво.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +10°
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Дніпро+21°... +9°
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Донецьк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+20°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+21°... +8°
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Луганськ+18°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+20°... +9°
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Чернівці+28°... +15°