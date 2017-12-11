Сильний снігопад паралізував рух у Великобританії

13:42, 11 грудня 2017
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На південному заході Англії та в Уельсі через негоду понад 2,5 тисяч будинків залишилися без світла.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Британію накрив сильний снігопад, в Уельсі був зафіксований рекордний рівень опадів - товщина сніжного покриву в деяких районах досягла 30 см.

Через негоду у Чернівецькій області на дороги впали дерева

На півдні Англії снігопади поєднуються з сильним західним вітром, що ускладнює роботу лондонських аеропортів, передає BBC.

Багато авіакомпаній оголосили, що затримують або скасовують рейси з аеропорту Хітроу, пообіцявши відправити пасажирів найближчими днями. Компанія British Airways повідомила про скасування 70 рейсів з ранку неділі, і їхнє число продовжує зростати.

На південному заході Англії та в Уельсі через негоду понад 2,5 тисяч будинків залишилися без електрики. Деякі місцеві дороги заблоковані поваленими деревами.

Частини деяких автострад закриті, скасовані також деякі потяги. Один з поромів, що йшов до Англії через Ла-Манш, сів на мілину.

Нагадаємо, в Україні через ускладнення погодних умов (мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 537 населених пунктів у 14 областях.

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