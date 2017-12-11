Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Існує загроза зсувів снігу на дороги.
Сьогодні, 11 грудня, у Карпатах зберігатиметься значна лавинна небезпека.
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Про це попереджає Український гідрометцентр.
"11 грудня у горах Карпат зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень), існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.
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