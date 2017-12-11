Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:35, 11 грудня 2017
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Існує загроза зсувів снігу на дороги.

У Карпатах зберігаєтсья лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 11 грудня, у Карпатах зберігатиметься значна лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 грудня у горах Карпат зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень), існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

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