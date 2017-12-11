На річках України через опади очікуються підйоми рівнів води

Негативних наслідків не передбачається.

Через опади очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

У понеділок, 11 грудня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Читайте також Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 грудня, внаслідок добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води на Тисі та Латориці в створі поста Чоп на 1,2-1,5 м та 1,7-2,2 м над поточними рівнями, відповідно, з виходом води на заплаву в нижній течії Латориці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.