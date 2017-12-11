На річках України через опади очікуються підйоми рівнів води

15:34, 11 грудня 2017
448
0

Негативних наслідків не передбачається.

Через опади очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН
Через опади очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

У понеділок, 11 грудня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 грудня, внаслідок добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води на Тисі та Латориці в створі поста Чоп на 1,2-1,5 м та 1,7-2,2 м над поточними рівнями, відповідно, з виходом води на заплаву в нижній течії Латориці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин