В Україні завтра потепліє, на заході очікуються весняні +16° (відеопрогноз)

16:30, 11 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 грудня в Україні без опадів, у всіх областях потепліє.

В Україні завтра потепліє / УНІАН
В Україні завтра потепліє / УНІАН

На сході без опадів, температура до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +16°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +8°. У центрі також без опадів, температура до +11°.

За народним прогнозом, 12 грудня — Парамона. Ранок червоний (червоно сонце сходить) — бути грудню ясним, сніг на Парамона — бути хуртовинам у день Миколая.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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