Завтра у Києві без опадів, вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 12 грудня, у столиці без опадів, вдень до +8°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +4°. Вітер південний і південно-західний, до 5,0 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:48, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Україні без опадів, у всіх областях потепліє.

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