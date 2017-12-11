У Франції вирує шторм "Ана": сильний вітер, снігопад і дощі (фоторепортаж)

У центральних районах країни дмуть сильні вітри, швидкість поривів досягає 110 кілометрів на годину.

У Франції оголосили помаранчевий рівень тривоги через шторм "Ана". У 32 департаментах країни триває сильний вітер, снігопад і дощі. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Meteo France.

У центральних районах країни дмуть сильні вітри, швидкість поривів досягає 110 кілометрів на годину. Повідомляється про сильний шторм і ризик підтоплення у прибережних зонах — на південному заході і південному сході. В Альпах підвищений ризик сходження лавин. Очікується, що на кордоні з Бельгією пройде сильний снігопад, що супроводжується вітром, синоптики попереджають про можливість утворення заметів.

Читайте також На Шотландію насувається шторм "Кароліна"

За інформацією французької енергетичної компанії Enedis, через шторм "Ана" в регіоні Землі Луари без світла залишилися близько 80 тисяч домогосподарств.

Раніше в Німеччині пройшов потужний буревій "Герварт".