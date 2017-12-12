В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 грудня в Україні без опадів, у всіх областях потепліє.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +16°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +8°. У центрі також без опадів, температура до +11°.

Прогноз на 12 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 грудня — Парамона. Ранок червоний (червоно сонце сходить) — бути грудню ясним, сніг на Парамона — бути хуртовинам у день Миколая.

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