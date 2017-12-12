У Києві сьогодні без опадів, вдень до +8°

08:30, 12 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 12 грудня, у столиці без опадів, вдень до +8°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +4°. Вітер південний і південно-західний, до 5,0 м/с.

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Сонце в столиці зійшло у 07:48, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Україні без опадів, у всіх областях потеплішає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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