У трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 29 населених пунктів

У Черкаській області без світла залишаються 19 населених пунктів.

В Україні без світла залишаються 29 населених пунктів / Фото УНІАН

У трьох областях України без електропостачання залишаються 29 населених пунктів, знеструмлених у ніч з 10 на 11 грудня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру).

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Київській області без світла досі 6 н. п., у Черкаській - 19 н. п., у Луганській - 4 н. п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 12 грудня в Україні без опадів, у всіх областях потепліє.