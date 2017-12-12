На заході України оголосили штормове попередження

10:36, 12 грудня 2017
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Очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 12 грудня, на заході України очікується сильний вітер.

В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 12 грудня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у трьох областях України без електропостачання залишаються 29 населених пунктів, знеструмлених у ніч з 10 на 11 грудня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру).

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