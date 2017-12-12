На заході України оголосили штормове попередження
Очікується сильний вітер.
Сьогодні, 12 грудня, на заході України очікується сильний вітер.
В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вдень 12 грудня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у трьох областях України без електропостачання залишаються 29 населених пунктів, знеструмлених у ніч з 10 на 11 грудня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру).
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+25°... +16°
-
Донецьк+27°... +12°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+28°... +15°
-
Івано-Франківськ+30°... +14°
-
Київ+29°... +18°
-
Кіровоград+26°... +17°
-
Луганськ+27°... +13°
-
Луцьк+26°... +13°
-
Львів+26°... +12°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+26°... +19°
-
Полтава+23°... +16°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+28°... +12°
-
Суми+24°... +15°
-
Тернопіль+28°... +15°
-
Харків+26°... +16°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+30°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+26°... +16°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 17 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +17 °
Вологість: 76 %
Тиск: 758 мм
Вітер: 3.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин