У Каліфорнії продовжують вирувати лісові пожежі

11:36, 12 грудня 2017
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Жертвою пожежі стала одна людина.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В американському штаті Каліфорнія продовжує бушувати лісова пожежа, зараз за площею вона вже більша за місто Нью-Йорк.

Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 21 людини

Пожежа, яка отримала ім'я "Томас", охопила 93 тис. гектарів. Через сильний вітер вона просувається на 20 тис. гектарів щодня, повідомляє BBC.

"Ця пожежа лякає. але багато людей активно працюють над її усуненням, щоб повернути ситуацію під контроль", - запевнив шериф округу Санта-Барбара Білл Браун.

Жертвою пожежі стала одна людина, кілька пожежників отримали поранення. Через вогонь може серйозно постраждати сільське господарство Каліфорнії, що приносить мільйони доларів.

Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують в американському штаті Каліфорнія, можуть стати найстрашнішими в історії штату.

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