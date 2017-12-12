Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Існує загроза зсувів снігу на дороги.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 12-13 грудня у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"12-13 грудня у зв’язку з відлигою та опадами у Карпатах зберігатиметься значна лавинна небезпека (3 рівень), існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня на заході України очікується сильний вітер.