У Брюсселі через снігопад скасували близько 30 авіарейсів

Сильний сніг почався в Бельгії ще на вихідних.

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В аеропорту Брюсселя (Бельгія) через сильний снігопад скасували близько 30 авіарейсів.

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Сильний сніг почався в Бельгії ще на вихідних, викликавши обриви проводів і багатокілометрові затори на дорогах.

"Загалом скасовані або спрямовані до інших аеропортів близько 30 рейсів. У зв'язку зі складними метеорологічними умовами можливі скасування і затримки рейсів 11 грудня. Просимо авіапасажирів уточнювати у своїх авіакомпаній час виконання рейсу", - цитує повідомлення прес-служби аеропорту ТАСС.

Нагадаємо, на південному заході Англії і в Уельсі через негоду понад 2,5 тисяч будинків залишилися без світла.