На річках західної України очікуються підйоми рівнів води

14:36, 12 грудня 2017
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Підвищення рівнів води очікуються протягом 12-14 грудня.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Найближчими днями на заході України очікуються підйоми рівнів води у річках.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 12-14 грудня у зв’язку зі сніготаненням очікуються підйоми рiвнiв води (над рiвнями на 08:00 11 грудня):  на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5-1,5 м, на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип’яті на 0,2-0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву.

Також 12 грудня  у районi м. Чоп продовжиться підвищення рiвнiв води на р. Тиса на 0,3-0,6 м, р. Латориця на 1,0-1,5 м з утриманням води на заплаві.

Нагадаємо, 12 грудня на заході України очікується сильний вітер.

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