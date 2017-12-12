Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 12 грудня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Джакарта. Осередок землетрусу залягав на глибині 94,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.