В Індонезії стався землетрус

15:40, 12 грудня 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 12 грудня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,5.

У результаті землетрусу в Китаї постраждали шестеро людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Джакарта. Осередок землетрусу залягав на глибині 94,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.

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