Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів збережеться тепла погода (відеопрогноз)

16:30, 12 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 13 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +15°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +8°

На заході України в середу пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень до +6°.

У північних областях дощі. Температура до +5°. У центрі практично без опадів, температура до +8°.

За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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