В Ірані стався землетрус магнітудою 6,2
Інформації про руйнування і жертви поки не надходило.
У провінції Керман на сході Ірану стався землетрус магнітудою 6,2. Про це повідомляє Іранський сейсмологічний інститут.
Епіцентр поштовхів знаходився в 55 км на північний схід від столиці провінції - міста Керман, населення якого становить близько 600 тисяч чоловік.
На півночі Індії стався потужний землетрус
Разом із тим, за даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу склала 6,1, його епіцентр знаходився приблизно в 63 км на північ від міста Керман.
Перші поштовхи супроводжувалися афтершоками магнітудою від 3 до 5 балів. Інформації про руйнування і жертви на даний момент не надходило.
Нагадаємо, в результаті землетрусу на кордоні Ірану і Іраку, який відбувся 12 листопада, в Ірані загинули 530 людей, 7460 отримали поранення.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°