В Ірані стався землетрус магнітудою 6,2

Інформації про руйнування і жертви поки не надходило.

Землетрус стався в провінції Керман / фото earthquake.usgs.gov

У провінції Керман на сході Ірану стався землетрус магнітудою 6,2. Про це повідомляє Іранський сейсмологічний інститут.

Епіцентр поштовхів знаходився в 55 км на північний схід від столиці провінції - міста Керман, населення якого становить близько 600 тисяч чоловік.

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Разом із тим, за даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу склала 6,1, його епіцентр знаходився приблизно в 63 км на північ від міста Керман.

Перші поштовхи супроводжувалися афтершоками магнітудою від 3 до 5 балів. Інформації про руйнування і жертви на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в результаті землетрусу на кордоні Ірану і Іраку, який відбувся 12 листопада, в Ірані загинули 530 людей, 7460 отримали поранення.