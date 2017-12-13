В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 13 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

В Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН

На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +15°.

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На заході України в середу пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень до +6°.

У північних областях дощі. Температура до +5°. У центрі практично без опадів, температура до +8°.

Прогноз на 13 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

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