У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +5°

08:30, 13 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 грудня в столиці пройде дощ, вдень до +5°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +1°. Вітер північний і південно-західний, до 4,7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:49, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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