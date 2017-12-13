У трьох областях України оголосили штормове попередження

09:33, 13 грудня 2017
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Очікується сильний дощ та мокрий сніг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 13 грудня, на заході України очікується погіршення погодних умов. 

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +5°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, вдень 13 грудня в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікуються сильний дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, у середу, 13 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

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