У трьох областях України оголосили штормове попередження

Очікується сильний дощ та мокрий сніг.

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Сьогодні, 13 грудня, на заході України очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, вдень 13 грудня в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікуються сильний дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, у середу, 13 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів збережеться тепла погода.