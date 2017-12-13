Італію засипало снігом

10:40, 13 грудня 2017
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Негода вплинула на рух транспорту.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Снігопади дійшли і до Італії. Найскладніша ситуація – в регіонах Лігурія, Тоскана і Емілія Романья, де введено червоний режим тривоги.

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Разом зі снігом до цих регіонів прийшли сильні дощі, кілька річок вийшли з берегів, що призвело до повені, повідомляє Euronews.

Негода також вплинула на рух транспорту. Багато потягів між Міланом і Туріном ходять із запізненнями, а через сильного вітру з перебоями ходить морський транспорт. У Неаполі закриті порти, з яких відправляються пороми до островів Капрі і Іск'я.

Нагадаємо, в аеропорту Брюсселя (Бельгія) через сильний снігопад скасували близько 30 авіарейсів.

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