Італію засипало снігом

Снігопади дійшли і до Італії. Найскладніша ситуація – в регіонах Лігурія, Тоскана і Емілія Романья, де введено червоний режим тривоги.

Читайте також Снігопади у Британії: хаос на дорогах, перебої в роботі аеропортів і штормовий вітер (фоторепортаж)

Разом зі снігом до цих регіонів прийшли сильні дощі, кілька річок вийшли з берегів, що призвело до повені, повідомляє Euronews.

Негода також вплинула на рух транспорту. Багато потягів між Міланом і Туріном ходять із запізненнями, а через сильного вітру з перебоями ходить морський транспорт. У Неаполі закриті порти, з яких відправляються пороми до островів Капрі і Іск'я.

#fresh fresh snow in #livigno over 1m and now the #sun is coming out #powderdays @Livigno @neilsonitaly pic.twitter.com/jAJjXvW83w