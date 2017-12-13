У Карпатах зберігається лавинна небезпека

11:36, 13 грудня 2017
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Існує загроза зсувів снігу на дороги.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 13 грудня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +5°

Про це попереджає Український гідрометценр.

"13 грудня, у зв’язку з відлигою та опадами у вигляді мокрого снігу і дощу у Карпатах зберігається значна лавинна  небезпека (3 рівень), існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня на заході України очікується погіршення погодних умов.

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