Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 13 грудня, у Греції стався землетрус магнітудою 4,8.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 29 км на південний схід від міста Палеохора. Осередок землетрусу залягав на глибині 38,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.