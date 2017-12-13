"Вигуляєте нову шубу": синоптик попередила про прихід "адекватної зими" наступного тижня
Наступного тижня в Україну прийдуть морози, а сьогодні у низці областей України пройдуть дощі.
Сьогодні після обіду в Києві очікуються опади, а на початку наступного тижня в Україну прийдуть морози.
У трьох областях України оголосили штормове попередження
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
«А ось тепер про адекватну зиму. З понеділка-вівторка до нас прийдуть морози. Наступного тижня нарешті вигуляєте нову шубу, а я, наприклад, модну вовняну шапку і шалик із товстих пухнастих ниток», – написала синоптик.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, на заході України очікується погіршення погодних умов. Так, вдень 13 грудня в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікуються сильний дощ та мокрий сніг.
Загалом в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів збережеться тепла погода.
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