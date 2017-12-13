На річках західної України очікуються підйоми рівнів води

13:49, 13 грудня 2017
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Негативних наслідків не передбачається.

На річках західної України піднімуться рівні води / УНІАН
На річках західної України піднімуться рівні води / УНІАН

Протягом 13-14 грудня на заході України очікуються підйоми рівнів води у річках.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +5°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13-14 грудня у зв’язку iз сніготаненням очікуються підйоми рiвнiв води (над рiвнями на 08:00 11 грудня):  на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5-1,5 м, на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип’яті на 0,2-0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня на заході України очікується погіршення погодних умов.

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